تحذيرات عالمية جديدة من قنبلة صافر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت قضية ناقلة صافر المتهالكة قبالة سواحل اليمن إلى الواجهة مجددا، بعد الرفض والتعنت والابتزاز الحوثي المتواصل بشأن الناقلة المتهالكة، وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن اعتزام المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينج، الانضمام إلى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، بجهود رفع الوعي بشأن خطر انفجار الناقلة صافر.

وأشارت في بيان، إلى التهديدات الإقليمية التي تفرضها الناقلة النفطية، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى جمع الأموال لمنع وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة.

وفي السياق حث مجلس التعاون الخليجي أمس، مجددا على حل أزمة سفينة صافر المتوقفة منذ سنوات قبالة شواطئ مدينة الحديدة اليمنية.

وشدد أمين عام المجلس، نايف الحجرف، خلال لقائه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، والمبعوث الأمريكي، تيم ليندركينج، على «دعم الجهود الدولية في التعامل مع الخزان»، الذي تحول إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة، جراء منع الحوثيين على مدى سنوات الفريق الأممي من صيانته.

إلى ذلك، استعرض المجتمعون خطة الأمم المتحدة للتعامل مع خزان النفط صافر، من أجل تفادي كارثه بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها.

وكان المنسق الأممي أعلن قبل أيام عن خطة أعدتها الأمم المتحدة تتألف من مسارين، الأول يهدف إلى تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا، فيما يقضي الثاني، بتنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.

ودعت الأمم المتحدة المانحين الدوليين لجمع نحو 80 مليون دولار لتمويل خطة تهدف لمنع تسرب النفط من ناقلة صافر المتهالكة قبالة سواحل اليمن.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، «إن الناقلة تتعرض لخطر وشيك بحدوث انسكاب كبير مما قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية»، وأكد البيان، على أن هناك حاجة آنية للدعم الدولي بما في ذلك التمويل لتنفيذ الخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد قبل فوات الأوان، محددة «تكاليف العملية الطارئة بمبلغ 79.6 مليون دولار أمريكي».

من جهته، أوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، أن «اللجوء إلى سفينة أخرى قد يكلف نحو 25 مليون دولار».

وأكد «قلقي الرئيس هو فعليا أنه ينبغي علينا إنهاء هذه العملية بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لتجنب الرياح العنيفة والتيارات التي تبدأ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والتي تزيد من خطورة أي عملية».

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قنبلة صافر الموقوتة:

1.1 مليون برميل نفط تحملها.

40 مليون دولار قيمة النفط الذي تحمله.

80 مليارا تحتاجها الأمم المتحدة لإنقاذ الموقف.

18 شهرا لإنهاء الأزمة وفق الخطة الأممية.

45 عمر الباخرة صافر.

2015 بدأت الأزمة.