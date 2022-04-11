استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات مساء الأحد، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وزع على الصحفيين، عن "استشهاد مواطن بالرصاص الحى للاحتلال في بلدة الخضر في بيت لحم" دون الأدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات متفرقة اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم والخليل ونابلس خلقت عشرات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق.

يأتي ذلك فيما قتلت سيدتان فلسطينيتان اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في كل من بيت لحم والخليل في الضفة الغربية مع تصاعد حوادث التوتر الفلسطيني الإسرائيلي منذ أسبوع.

وتصاعدت الهجمات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل أخيرًا ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وسقوط عدد من الجرحى، في مقابل استشهد أكثر من 35 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري.