وزير التعليم عن فيديوهات مفبركة: "هستيريا اليوتيوب وصناعة الكذب"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الدكترو طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتشار عدد من الشائعات خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ملاحظات حول هستيريا اليوتيوب وصناعة الكذب".

وأضاف الوزير: "أرفق هنا نماذج من يوتيوب في الأيام الأخيرة من ناس لا أعرفهم ولا أعرف إن كانت هذه أسماءهم الحقيقية فعلًا، ولا أعلم مرجعيتهم ولا مصادرهم ولكن ما أعلمه هو أن كل ما تتناوله هذه الفيديوهات ما هو إلا كذب وتأليف واحتيال لجذب المشاهدات وكسب أموال عن طريق تضليل القارئ!!!".

وأوضح الوزير: "بالطبع يستخدمون صورًا وعناوين بها كلمات مثل قرارات صادمة وعاجل ومفاجأة مدوية، وما شابه وأصبح استخدامها مكررًا وسخيفًا وممجوجًا في حقيقة الأمر".

وقال الوزير: "أسوق إليكم هذه النماذج حتى تتبينوا الطيب من الخبيث ولتعلموا أن هؤلاء لا علاقة لهم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا مرجعية لهم فيما يقولون، هم يعتمدون على استدراج القارئ باستخدام تلك العناوين المضللة والكاذبة".

وتابع: "أرجو الاعتماد فقط على موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحتي الشخصية (الوحيدة والموثقة) على فيسبوك.. الله المستعان على فوضى السوشيال ميديا وما يسببه البعض من بلبلة وتضليل وكذب حتى في الشهر الكريم".