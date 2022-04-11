فرنسا : 25,48 % نسبة التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عند منتصف النهار

اسماعيل عبد الحي - بلغت نسبة التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 25,48 بالمائة عند منتصف النهار أقل بثلاث نقاط مما كانت عليه في عام 2017، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

وفتحت مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس على أن تغلق عند الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش).

وغلبت مواضيع القدرة الشرائية والحرب في أوكرانيا والتضخم على هذه الحملة الانتخابية التي يخيم عليها شبح الامتناع عن التصويت.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس (السادسة بتوقيت غرينتش)، بينما بدأ بعض الفرنسيين في أراضي ما وراء البحار التصويت السبت. ويفترض أن تعرف التقديرات الأولى حوالى الساعة 18:00 ت غ بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة.

وتختتم هذه الدورة الأولى حملة استمرت أشهرا وغابت عنها الرهانات الكبرى وخصوصا تغير المناخ. من جهة أخرى، كانت القوة الشرائية الشغل الشاغل للناخبين لا سيما أن الحرب في أوكرانيا تسببت بتضخم كبير، مما زاد من تآكل القدرات المالية للعديد من الفرنسيين الذين يعيشون في وضع هش.

فرنس 24