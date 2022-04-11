شريف الأوفر حظا لتولي السلطة في باكستان

أصبح زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية شهباز شريف قاب قوسين من تولي السلطة في باكستان بعد إطاحة رئيس الوزراء عمران خان، لكنّه سيواجه المشكلات نفسها التي كلفت سلفه منصبه.

وبعد أزمة استمرت عدة أسابيع، أقالت الجمعية الوطنية الباكستانية عمران خان، أول رئيس حكومة في تاريخ باكستان تطيحه مذكرة بحجب الثقة.

تحالف برلماني

يمهد رحيل خان لتشكيل تحالف برلماني بين أطراف متنافرة يتوقع أن يعين اليوم شهباز شريف على رأس القوة النووية البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وتقضي مهمة شريف الأولى بتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الشعب الباكستاني «يساري» وتنظيم صغير محافظ هو جماعة علماء الإسلام.

وحزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية هما التشكيلان الرئيسيان اللذان هيمنا على الحياة السياسية الوطنية على مدى عقود، واتسمت العلاقات بينهما بالمواجهة أكثر منها بالتوافق.

ومن غير المتوقع أن يصمد التحالف الظرفي بينهما الذي كان هدفه الإطاحة بعمران خان، مع اقتراب الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2023 على أبعد تقدير.

حاكم البنجاب

شهباز شريف (70 عاما) هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء لثلاثة عقود، وحكم لفترة طويلة ولاية بنجاب، الأكبر تعدادا سكانيا بين الولايات الباكستانية.

في المقابل، فإن حزب الشعب الباكستاني بقيادة بيلاوال بوتو زرداري نجل الرئيس السابق أصف علي زرداري ورئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي قتلت عام 2007.

لا انتقام

بعد المعركة البرلمانية الطويلة التي أفضت إلى إزاحة خان، فجر الأحد، أعلن شريف «سنبلسم جروح هذه الأمة»، وتعهد بعدم الانتقام من معسكر سلفه، خلافا للممارسات المعهودة في باكستان حتى الآن.

غير أن عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي تولى السلطة في 2018، دعا أنصاره للنزول إلى الشارع بعد الإفطار أمس.

ودعا حزب خان «حركة إنصاف» إلى مشاركة حاشدة في تظاهرات، فيما تعهّد خان في أول تغريدة له منذ إطاحته بعدم الاستسلام.

وجاء في تغريدة خان «أصبحت باكستان دولة مستقلة في العام 1947، لكن النضال من أجل الحرية يتجدد اليوم ضد مؤامرة خارجية لتغيير النظام».

وقال وزير الإعلام السابق فؤاد تشودري إن «حركة إنصاف» دعت نوابها إلى التقدّم باستقالات جماعية من الجمعية الوطنية.

وسيرشّح الحزب وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لرئاسة الحكومة في مواجهة شريف.

-الإطاحة بعمران خان تفتح المجال أمام تحالف برلماني

-توقع بتعيين شهباز شريف رئيسا للحكومة

-شريف مطالب بتشكيل حكومة ائتلاف

-خان دعا مناصريه لمظاهرات أمس