رئيس وزراء رومانيا يتزعم حزبه

ولم يتمكن سيتشو من فرض نفسه داخل الحزب، مما أدى إلى تغيير القيادة، وكان قد انتخب رئيسًا للحزب فقط في سبتمبر 2021.
وكان تشيوكا، وهو رئيس أركان عام سابق وجنرال، رئيسا للحكومة منذ نحو 4 أشهر على رأس ائتلاف كبير من الحزب الليبرالي القومي الروماني والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الأقلية المجرية (التحالف الديمقراطي للمجريين في رومانيا).
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