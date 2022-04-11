رئيس وزراء رومانيا يتزعم حزبه

انتخب رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا زعيما لحزبه «الليبرالي القومي الروماني» المحافظ كما كان متوقعًا، ولم يكن هناك مرشح معارض أمام تشيوكا في مؤتمر الحزب وحصل على 1060 صوتًا من أصل 1120 صوتًا. وهو يخلف فلورين سيتشو، الذي استقال مؤخرًا.

ولم يتمكن سيتشو من فرض نفسه داخل الحزب، مما أدى إلى تغيير القيادة، وكان قد انتخب رئيسًا للحزب فقط في سبتمبر 2021.

وكان تشيوكا، وهو رئيس أركان عام سابق وجنرال، رئيسا للحكومة منذ نحو 4 أشهر على رأس ائتلاف كبير من الحزب الليبرالي القومي الروماني والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الأقلية المجرية (التحالف الديمقراطي للمجريين في رومانيا).