نيهامر يلتقي بوتين في موسكو

يلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في موسكو ليكون أول مسؤول أوروبي يجتمع بالأخير منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الـ24 من فبراير، بحسب ما أعلنت المستشارية النمساوية. وقال متحدث باسم المستشار الذي زار أوكرانيا، السبت، إنه «سيتوجه (إلى موسكو) بعدما أبلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي» بهدف تشجيع الحوار.
وأكّد المتحدث أن المستشار النمساوي سيكون أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وأضاف أن نيهامر هو من بادر ورتب للاجتماع خلال زيارته لأوكرانيا، راغبًا في «بذل كل ما في وسعه لتحقيق تقدم نحو السلام» حتى لو كانت الفرص ضئيلة.
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