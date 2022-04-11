إسرائيل تعتقل مدنيين بجنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أنه أطلق النار على «مشتبه بها».
كذلك، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينية طعنت شرطيا وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعتقل
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