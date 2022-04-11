إسرائيل تعتقل مدنيين بجنين

أدت عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، حسب مصادر فلسطينية، إلى إصابات واعتقالات، في مدينة جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة التي انطلق منها منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أنه أطلق النار على «مشتبه بها».

كذلك، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينية طعنت شرطيا وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة.