الضفةالغربية تشتعل غضبًا.. شهيد برصاص الاحتلال في بيت لحم ونفير في جنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 1:04 صباحًا

أعلنت القوى الوطنية في بيت لحم الليلة، الاضراب الشامل غدا الاثنين حدادا على روح الشهيد محمد غنيم الذي استشهد في ساعة متأخرة الليلة في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم.

وكان الشهيد قد اصيب برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في البلدة ونقل الى مستفشى اليمامة، فيما فشل الاطباء في انقاذ حياته.

نفير في جنين

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن مساجد مخيم جنين أعلنت النفير العام للتصدي لأي اقتحام محتمل من جيش الاحتلال، وقد ذكرت مصادر في عائلة الشهيد رعد حازم اليوم الأحد أن الاحتلال يهدد باقتحام مخيم جنين إذا لم يسلم والد منفذ عملية تل أبيب نفسه خلال ساعتين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت قرية “يعبد” في محافظة جنين -فجر اليوم الأحد- لاعتقال عدد من الفلسطينيين، كما اشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الاحتلال، مما أدى إلى سقوط عدة جرحى.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية.

وأضاف أن نصف المعتقلين من محافظة جنين، خصوصا من بلدة “يعبد” ومخيم جنين، وأن غالبية المعتقلين أسرى سابقون.

وأشار النادي إلى أن الاعتقالات شملت مواطنين في طولكرم ونابلس وأريحا والقدس المحتلة، وقد تم نقل جميع المعتقلين إلى مراكز التحقيق العسكرية الإسرائيلية.

في سياق متصل، قال مكتب إعلام الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال تمنع أسرى جنين من الزيارة لدواعي أمنية في إجراء عقابي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن عملية دهم لقرية يعبد شمال الضفة نُفّذت بحثا عما قال إنها أسلحة ممنوعة، وقال أفيخاي أدرعي -في تغريدة له- إن عائلة ضياء حمارشة منفذ العملية في بني براك تسلمت بلاغًا يفيد بنية الجيش هدم منزلها، وأضاف أن العائلة مُنحت إمكانية تقديم اعتراض بخصوص قرار الهدم، على حد قوله.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه لن تكون هناك قيود على عمل ونشاط الجيش والأمن العام وباقي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في حربها على ما وصفه بالإرهاب.

وأكد بينيت -في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته- أن قوات الأمن الإسرائيلية تتحرك في كافة الميادين والاتجاهات، حسب تعبيره، وقد صادق المجلس الأمني الإسرائيلي اليوم الأحد على خطة لإضافة 40 كيلومترا من جدار العزل الإسمنتي على طول خط التماس.