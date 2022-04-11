جسر جوي إسرائيلي لدعم أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إسرائيل تدشين جسر جوي لنقل المساعدات لأوكرانيا.

وأوضحت سفارتها في أوكرانيا، على صفحتها على موقع فيس بوك، أن الجسر سيشمل ست طائرات، لنقل أدوية ومعدات طبية وأغذية لأوكرانيا.

وأوضحت أن أولى هذه الطائرات قد وصلت بالفعل إلى المجر، التي سيتم منها نقل حمولة الطائرة التي تبلغ 10 أطنان من الأدوية إلى لفيف غربي أوكرانيا، مضيفة أن وزارة الصحة الأوكرانية هي التي ستتولى توزيعها في أنحاء البلاد.