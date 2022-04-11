4.5 ملايين فروا من أوكرانيا

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وأضافت المفوضية ومقرها جنيف، أنه منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، فر أربعة ملايين و503 آلاف و954 شخصا من البلاد. وفر نحو 2.59 مليون إلى بولندا المجاورة، وهو عدد أكبر من أي بلد آخر. تليها رومانيا بأكثر من 686 ألفا، ثم المجر بأكثر من 419 ألفا.
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الأشخاص توجهوا منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في أوروبا، لكن تلك المعابر الحدودية غير مسجلة. والأشخاص الذين عادوا إلى أوكرانيا، لم يتم إحصاؤهم أيضا.
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