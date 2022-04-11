شكرا لقرائتكم خبر العثور على مقبرة جماعية غرب كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول محلي إنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم جثث عشرات الأوكرانيين في قرية بوزوفا غرب كييف.

وأضاف المسؤول المحلي تاراس ديدتش للتلفزيون الأوكراني أنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للتزود بالوقود. وأوضح أنه تم العثور على جثث أيضا في 12 سيارة تم قصفها على الطريق الرئيس من مدينة كييف إلى جيتومير، والذي يمر عبر قرية بوزوفا.

وكانت القوات الروسية قد انسحبت أخيرا من المنطقة حول كييف، عقب أن أمضت أول عدة أسابيع من الحرب في محاولة غير ناجحة لحصار المدينة.