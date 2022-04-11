العثور على مقبرة جماعية غرب كييف

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وأضاف المسؤول المحلي تاراس ديدتش للتلفزيون الأوكراني أنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للتزود بالوقود. وأوضح أنه تم العثور على جثث أيضا في 12 سيارة تم قصفها على الطريق الرئيس من مدينة كييف إلى جيتومير، والذي يمر عبر قرية بوزوفا.
وكانت القوات الروسية قد انسحبت أخيرا من المنطقة حول كييف، عقب أن أمضت أول عدة أسابيع من الحرب في محاولة غير ناجحة لحصار المدينة.
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