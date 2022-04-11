برلسكوني: أشعر بالأسف من بوتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بصورة مباشرة صديقه الرئيس الروسي فلادمير بوتين على خلفية الهجوم على أوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب. وقال برلسكوني «85 عاما» في روما:»لن أخفي حقيقة أنني أشعر بالأسف والذهول العميق بسبب سلوك فلادمير بوتين». وأضاف للنواب في مؤتمر لحزبه إيطاليا إلى الأمام «لقد التقيت به منذ 20 عاما، وكان يبدو رجلا يتمتع بمنطق ورجل ديمقراطية وسلام».

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