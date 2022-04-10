شكرا لقرائتكم خبر عن «فاوتشي»:الأمر يعود لكل أمريكي كي يقيم خطر «كوفيد» عليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتعين على الأمريكيين تقييم المخاطر الطبية على كل منهم مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-)، الأمر الذي يشير إلى أن الفيروس أصبح أقل خطورة بفعل العلاجات واللقاحات وكذلك الشعور العام بالارهاق من القيود.

ن فاوتشي قوله لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" اليوم الأحد "هذا لن يتم التخلص منه ولن يتم القضاء عليه.. وما سيحدث هو أننا سنرى أن كل فرد سيكون عليه أن يقوم بحساباته الخاصة بشأن مدى الخطر الذي يكون مستعدا لتحمله".