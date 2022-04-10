البنتاغون يكشف: درّبنا جنوداً أوكرانيين على طائرات مسيّرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين تلقت تدريبات بالولايات المتحدة على استخدام طائرات بدون طيار، تزود واشنطن كييف بها.



وقالت الوزارة في بيان لها: "بعد انتهاء المجموعة تدريبها في أوائل مارس، زودتها واشنطن بتدريب إضافي على أنظمة الأسلحة والتكتيكات المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار Switchblade".



وأضافت أن "الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية".