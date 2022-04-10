الحلفي يقدم مقترحاً لحل الأزمة السياسية

بغداد - ياسين صفوان - قدم السياسي اليساري جاسم الحلفي، الأحد، مقترحاً لحل الأزمة السياسية، فيما اعتبر أن العراق في أزمة عميقة ومتشابكة.



وقال الحلفي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "نحن في أزمة عميقة ومتشابكة ومتسمرة للأسف الشديد"، مضيفاً أن "عدم اكتمال النصاب هو الذي وقف المدد الدستورية".

وأضاف "إذا حل البرلمان صعب وممكن نقيم استفتاء من خيارين حكومة توافق أو أغلبية"، مشيراً الى "إعطاء مجال شهر للتثقيف وبعد النتيجة المفترض الإذعان لها".

الى ذلك، تحدث الحلفي عن "انتفاضة سلمية جديدة"، معتبراً أن "حركة الشعب والناس أقوى".