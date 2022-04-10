انت الان تتابع خبر علاوي يبارك للعيساوي ويأمل بمراجعة آلاف 'الأبرياء' في السجون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، التهنئة لوزير المالية الاسبق رافع العيساوي بعد تبرئته، واعرب عن أمله بمراجعة آلاف "الأبرياء" في السجون.