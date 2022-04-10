ماكرون ولوبان إلى الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت النتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، عن تأهل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان إلى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد أسبوعين.

وبحسب النتائج المعلنة، فقد احتل ماكرون المركز الأول بحصوله على ما بين 27,6 و29,7 بالمئة من الأصوات، بينما نالت زعيمة ”التجمع الوطني“ مارين لوبان ما بين 23,5 إلى 24,7 بالمئة من الأصوات، وفقاً لما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

وحلّ المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثاً بحصوله على ما بين 19,8 و20,8 بالمئة من الأصوات.

ويعتبر تأهل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان للجولة الثانية من الانتخابت الرئاسية الفرنسية بمثابة إعادة لسيناريو انتخابات 2017، التي حسمها ماكرون بنتيجة 66.90 % مقابل 33.10 للوبان.