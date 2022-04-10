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رسميًا.. جدول امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية في الإسكندرية.. تعرف عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، لجميع صفوف المرحلة الإعدادية.

وصرح الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن امتحانات آخر العام للصف الأول الإعدادي ستبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل وتنتهي يوم 16 مايو المقبل.

وأوضح سعد، أن امتحانات الصف الثاني الإعدادي تعقد في الفترة من 8 إلى 17 مايو المقبل، يليها امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 21 إلى 26 مايو المقبل.

يذكر أن لكل إدارة تعليمية حرية إجراء الامتحان صباحًا أو مساءًا حسب الامكانيات المتاحة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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