مستندات.. ننشر الأسعار الرسمية لجميع شواطئ الإسكندرية في صيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، أسعار دخول جميع الشواطئ، البالغ عددها 66 شاطئا، وتمتد من أبو تلات غربًا وحتى أبو قير شرقًا، وذلك لصيف 2022.

وأوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، أسعار شواطئ الإسكندرية حسب نوعها سواء كانت "عامة، الخدمة لمن يطلبها، مميزة، السياحية".

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 6 شواطئ هي 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفي حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالي: "شمسية 3 جنيهات – كرسي 2 جنيه – ترابيزة 2 جنيها".

أما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئًا، فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد.

بينما يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 21 شاطئا، 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

ويقدر سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات.

وخصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية شاطئين مجانيين، هما "المندرة المجاني" و"سيد درويش المجاني" الأنفوشي سابقا، ويسمح فيها بدخول الرواد مجانا والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا.