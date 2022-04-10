اميركا ستمنح سلوفاكيا هدية صاروخية بديله لـ”إس 300″

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 5:37 مساءً

مع ازدياد عقدة الحل في الحرب بين روسيا واوكرانيا تحاول دول العالم دعم اوكرانيا عسكرياً وانسانياً، فكانت سلوفاكيا قد تبرعت لأوكرانيا بنظام الدفاع الجوي “S-300″، وعلى هذا فقد شكر الرئيس الأميركي جو بايدن سلوفاكيا لتبرعها، وقال إنه سيمنح الدولة الأوروبية منظومة باتريوت الدفاعية الأميركية.

هذا وتمتلك بلغاريا وسلوفاكيا واليونان، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منظومة “إس 300″، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وتستطيع “إس 300” أن تطلق الصواريخ لمسافة تصل إلى مئات الكيلومترات وبإمكانها استهداف صواريخ كروز والطائرات الحربية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكر منظومة “إس 300” بالإسم عندما كان يتحدث إلى المشرعين الأميركيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الشهر الماضي، حيث ناشدهم بتوفير أنظمة دفاع تسمح لأوكرانيا “بإغلاق الأجواء” أمام الطائرات الحربية والصواريخ الروسية.

وقال بايدن، في بيان: “الرئيس الأوكراني كان قد طلب نقل مثل هذه الأنظمة الدفاعية إلى أوكرانيا”، وأضاف: “لإجراء عملية النقل هذه ولضمان أمن سلوفاكيا، ستمنحها الولايات المتحدة نظام صواريخ باتريوت الأميركية”.

وكانت سلوفاكيا ذكرت في وقت سابق أنها مستعدة لمنح “إس 300” لأوكرانيا بشرط أن تحصل على بديل مناسب، وستصبح المنظومة “باتريوت” جزءا من مجموعة قتالية جديدة لسلوفاكيا، المجاورة لأوكرانيا.