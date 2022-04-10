انت الان تتابع خبر أوكرانيا تؤكد استعدادها لمعارك 'كبرى' في دونباس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت أوكرانيا، أنها مستعدة لخوض معركة كبيرة في شرق البلاد الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفاً من هجوم وشيك في هذه المنطقة.
وأوضح ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن "أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة ويجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "إنترفاكس-أوكرانيا".
وأضاف "عندما يحدث ذلك سيكون لأوكرانيا موقف أقوى في المفاوضات وهذا يسمح لها بفرض بعض الشروط"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها في دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لها على جزء منها منذ 2014.
وأضاف "عندما يحدث ذلك سيكون لأوكرانيا موقف أقوى في المفاوضات وهذا يسمح لها بفرض بعض الشروط"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها في دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لها على جزء منها منذ 2014.