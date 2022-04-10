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نشرة السومرية.. الانسداد السياسي وقرارات النفط التخبطية والغليان الشعبي

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بغداد - ياسين صفوان - = الحكيم يؤكد قدرة مبادرته على معالجة الانسداد السياسي.. والاتحاد الوطني يرحب بجميع مبادرات الاطار.
= موجة غضب في بغداد بعد رفع اسعار النفط الاسود.. والبرلمان يتدخل.

= ارتفاع جنوني باسعار الخضراوات في بغداد والمحافظات.. وتحذير من انتفاضة شعبية في حال استمرار الغلاء

= مئات الصهاريج النفطية العراقية تستعد لدخول الأردن.. والكاظمي يؤكد اهمية التنسيق مع إيران لتوفير غاز الطاقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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