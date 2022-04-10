انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الانسداد السياسي وقرارات النفط التخبطية والغليان الشعبي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الحكيم يؤكد قدرة مبادرته على معالجة الانسداد السياسي.. والاتحاد الوطني يرحب بجميع مبادرات الاطار.
= موجة غضب في بغداد بعد رفع اسعار النفط الاسود.. والبرلمان يتدخل.
= ارتفاع جنوني باسعار الخضراوات في بغداد والمحافظات.. وتحذير من انتفاضة شعبية في حال استمرار الغلاء
= مئات الصهاريج النفطية العراقية تستعد لدخول الأردن.. والكاظمي يؤكد اهمية التنسيق مع إيران لتوفير غاز الطاقة.