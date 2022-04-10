نشرة السومرية.. الانسداد السياسي وقرارات النفط التخبطية والغليان الشعبي

= موجة غضب في بغداد بعد رفع اسعار النفط الاسود.. والبرلمان يتدخل.

= ارتفاع جنوني باسعار الخضراوات في بغداد والمحافظات.. وتحذير من انتفاضة شعبية في حال استمرار الغلاء

= مئات الصهاريج النفطية العراقية تستعد لدخول الأردن.. والكاظمي يؤكد اهمية التنسيق مع إيران لتوفير غاز الطاقة.