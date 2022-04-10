شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الشركة الوطنية للطرق يستعرض جهود تطوير المواقف أمام "محلية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم عبد العظيم، ممثل الشركة الوطنية للطرق، إن هناك خطة لتطوير بعض المواقف، ويتم التنسيق مع المحافظات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل من أجل الصالح العام للدولة وليس لمصالح شخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وأضاف أن الشركة تعمل فى إطار تنسيق كامل مع المحافظات التى يتم إنشاء مواقف فيها، متابعا: "ندير 12 موقفا رسميا داخل المحافظات، ونجحت الشركة فى إقامة مواقف كثيرة منها مواقف بمسطرد والمطرية، وموقف السلام".

وقال إن المشكلة الكبيرة التى تواجه الشركة هى التحميل من خارج الموقف، فنجد أن سيارة الموقف الخاصة بالإسكندرية تحمل كل يومين فى حين أن السيارة التى تحمل ركاب من خارج الموقف تحمل بشكل أسرع.

وأكد أن منظومة إدارة المواقف سهلة وتحتاج أمانة، وأن الشركة تقوم بتطوير الموقف من خلال عدم وجود باعة جائلين أو السماح بالمخالفات والإشغالات، بل تقوم أيضا بإقامة الموقف بشكل كامل على حسابها ودون أى تكلفة على المحافظة، وأيضا إنشاء محلات للباعة الجائلين .

وتحدث عن خطة تطوير موقف السلام، وتوسعته، وأضاف أن موقف السلام لا يوجد به طاقة استيعابية لسيارات أخرى وقد تم شراء أرض لتوسيع الموقف ليتحمل خطوط سير جديدة .