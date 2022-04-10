نواب عن ذكرى العاشر من رمضان: جنودنا البواسل ضربوا أروع الأمثلة لاستعادة الكرامة

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القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والجيش المصرى العظيم ضباط وصف ضباط وجنود، وكل أفراد الشعب المصرى العظيم، بذكرى العاشر من رمضان، الذى انتصرت فيه مصر على وحررت أراضيها فى حرب هى الأعظم فى التاريخ المعاصر.

وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن جنود مصر البواسل سطروا تاريخا من ذهب وضربوا نموذجا رائعا فى التحدى والإصرار لتحرير وطننا الغالى مصر ولقنوا العدو درسا لم ينساه وستظل ذكرى العاشر من رمضان مضيئة فى تاريخ مصر بعد ما قدم أبنائها من تضحيات شهد لها العالم بأسره فى هذه الحرب المجيدة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن سيناء أرض غالية على الوطن كما أن جيش مصر كان وسيظل حصنا حاميا ضد كل من تسول نفسه فى التفكير فى النيل من مصر أو مقدراتها مقدما التحية لكل أفراد القوات المسلحة على ما بذلوه من تضحيات على مدار تاريخ مصر.

كما تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وأكد أبو هميلة، أن جنودنا البواسل بالقوات المسلحة ضربوا أعظم الأمثلة فى التضحية والفداء لاستعادة الكرامة، وسطروا أروع الأمثلة للبطولة لتحرير الأرض فى العاشر من رمضان عام 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973 م أثناء الصيام، موضحا أن التاريخ ذكر هذه الملحمة العظيمة بحروف من نور والتى أصبحت لنا جميعا مصدر إلهام نستلهم منها العزيمة والإصرار للحفاظ على استقرار الوطن ووحدته وأمنه، وبث روح الوطنية والفداء والتضحية فى شباب مصر .

أضاف أبو هميلة، أن انتصارات العاشر من رمضان، تمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، لأنها كانت حدثا فريدا من نوعه أدهشت العالم كله بالتخطيط والفكر والقوة والعزيمة والعزة التى يمتلكها الجيش المصرى العظيم، حتى تمكن الجنود البواسل من عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف لجيش العدو الذى أطلق على نفسه أنه لا يقهر، ثم قام بتلقين العدو الصهيونى ضربة قاسية ودرسا لن ينسى .

ولفت أبو هميلة، إلى أن القوات المسلحة دائما تقدم التضحية على مر التاريخ، يد تحمى وتحرس ويد تعمر وتبنى وتشيد، فهى المنقذ دائما للوطن فى كل أزماته ودائما منتصرة، موضحا أن العاشر من رمضان يوم عظيم من أيام الوطنية المصرية جسدت فيه القوات المسلحة بطولات وتضحيات استردت فيها أرض سيناء المقدسة، وروت دماء الشهداء الزكية أرضها الطاهرة، بعد أن أعادوا لمصر عزتها وكرامتها وشموخها وكبريائها، موضحا أن هذه المناسبة ستظل فخر واعتزاز للشعب المصرى .

ودعا أبو هميلة، الله أن يوفق القيادة السياسية لما تبذله من جهد عظيم لتحقيق التقدم الاقتصادى والتنموى والعسكرى لمصر والشعب المصري، وتحقيق الرخاء والاستقرار والأمن والأمان لمصر، ودعم مسيرة التنمية والوطنية، داعيا الله أن يحفظ جيش مصر وشرطتها وقياداتها وقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وقال النائب أحمد أبو زيد، تهل علينا جميعاً ذكرى عظيمة من أعز وأغلى الذكريات فى أيام مباركة من كل عام ، تلك هى ذكرى العاشر من رمضان التى سطرت فيها قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عظيمة حولت خلالها الهزيمة إلى نصر مبين بعزيمة الأبطال وتضحياتهم الفدائية فى سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته واستقلال أراضيه .

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن يوم العاشر من رمضان سجله التاريخ بأحرف من نور وسيبقى ذكرى خالدة لشعب مصر على مدار العصور لأجيال وراء أجيال ليعرفوا ماذا صنع أبطال جيش مصر الأوفياء رجال العزة والكرامة من انتصارات عظيمة فى تلك الأيام المباركة .

ووجه " أحمد أبو زيد " تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الوفية تنحنى خلالها الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال الجيش والشرطة الشرفاء الذى ضحوا بأرواحهم وروى بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن لكى تبقى مصر بشعبها آمنة مستقرة .

كما أكد عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد والوعد فى خدمة الوطن، يد تحمى وتحرس وأخرى تبنى وتعمر، وأننا فى حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن انتصارات العاشر من رمضان أعادت العزة والكرامة للمصريين، وفخر كبير للدولة والشعب المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية البلاد وأن تكون درع وسند للوطن.

وتابع الشرقاوي، أن حرب أكتوبر العاشر من رمضان، يعد حدثًا فريدًا ويعكس عبقرية العسكرية المصرية فى استرداد الأرض وقهر المستحيل، مُذكرًا أن الحرب تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغير أى وضع لا ترضى عنه أو تقبله فتفرض على الجميع احترام إرادتها وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطنى هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطنى الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات أو النتائج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا اليوم يجسد قوة الإرادة وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية وتحقق أكبر انتصار عسكرى للعرب فى العصر الحديث.

ووجه النائب عبدالباسط الشرقاوى تحية إجلال وتعظيم لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة فى البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها.

وشدد الشرقاوى على أن رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين فى مواقعهم يواصلون الليل بالنهار لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوياً لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها.