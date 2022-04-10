شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف مستفيد باكستاني من مساعدات مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.090 سلة غذائية رمضانية في إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استهدفت مناطق بدين ، ميربورخاص، تهرباركر ، سجاول، عمركوت، استفاد منها 14.630 فردا.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ.