شكرا لقرائتكم خبر عن 56 أسرة تتسلم كفالات مركز الملك سلمان في «إربد» بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الكفالة المالية الشهرية للأيتام والأرامل السوريين والمجتمع المضيف في محافظة إربد بالأردن.وجرى تسليم الكفالة المالية لـ 56 أسرة، منها 40 عائلة سورية، و16 عائلة أردنية، بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل، حيث تمثل أولى دفعات الكفالة التي تستمر لمدة عام كامل.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم.