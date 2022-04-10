قصف روسي يدمر مطار دنيبرو الأوكراني

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام "هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط".

وأضاف، "نعمل على إحصاء الضحايا".



وسبق أن استهدف قصف روسي مطار دنيبرو في 15 مارس/ آذار ودُمّر مدرج الإقلاع والهبوط وتضرّر مبنى المطار.

ودنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة يمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.

ومنذ الإعلان عن التوصل لتوافق بشأن تخفيف التصعيد في محيط العاصمة الأوكرانية كييف أواخر الشهر الماضي تركز روسيا جهود عمليتها العسكرية في شرق البلد السوفيتي السابق.

