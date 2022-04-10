روسيا الاتحادية تمنح سفير الإمارات ميدالية الاستحقاق

وبهذه المناسبة أعرب سفير الدولة عن شكره وتقديره الى سيرغي لافروف وزير الخارجية وميخائيل بوغدانوف ووزارة خارجية روسيا الاتحادية على هذا التكريم مؤكداً على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة في الدولة في تعزيز أواصر الصداقة .

منح سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر ميدالية الاستحقاق تقديراً للجهود التي يبذلها سفير الدولة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتأكيدًا على العلاقات المميزة بين الإمارات وروسيا الاتحادية.

محمد يوسف

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