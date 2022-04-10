شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بجدول زمنى للانتهاء من ملف المواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الجهات المعنية بالحكومة وضع جدول زمني للانتهاء من ملف المواقف العشوائية والسرفيس .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وقال "السجيني": نجحنا رغم كل الصعوبات فى إدارة ملف المخلفات، ولكن ملف المواقف العشوائية "لسه تايهين فيه".

واستطرد موجها كلامه للمسئولين بوزارتى النقل والتنمية المحلية، قائلا: "عايزين جداول ثابتة بحجم الإيرادات عشان نعرف الدولة حققت قد إيه من إشرافها على المواقف العشوائية".

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة مواجهة حادة بين النائب أحمد السجيني وسيد متولي ممثل وزارة النقل، وذلك على خلفية ما أثاره الأخير من قيام بعض الموظفين بتشغيل سيارات أجرة داخل المواقف العشوائية.

وعقب "السجيني"، قائلا بغضب: "هناك جهات مثل الرقابة الإدارية تستطيع التصدى لهذا الأمر، وما ذكرته هو تجاوز وفساد وسرقه وازدواجية فى الجمع بين العمل الحكومى والعمل الخاص المخالف لتوجهات الدولة".