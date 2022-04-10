شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الشيوخ" توصى بسرعة استئناف دراسة تحويل قصر إلكسان باشا لمتحف بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، سرعة استئناف الدراسات المتعلقة لتحويل قصر إلكسان باشا لمتحف بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اليوم الأحد، لمناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائبين على مهران وهند جوزيف بشأن استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط.

واستعرض النائيين على منهران وهند جوزيف الأوضاع التي وصله لها القصر، مطالبين بمعرفة سبب توقف أعمال التطوير بالقصر.

بدوره استعرض الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حجم الأعمال التي تمت داخل القصر، مشيرا إلى أن تم مبلغ حوالي 14 مليون جنيه ليصبح القصر ملك المجلس الأعلي للآثار.

وأوضح أن مساحته فدان ونصف، وأنه القصر يلقي عناية كبيرة، موضحا أن هناك بعض الأحداث التي جرت وانعكست على بالسلب على القصر مثل ثورة 2011 ثم كوفيد 19.

وأشار إلى أن مصر فيها 1040 أثر إسلامي، مؤكدا أن سيقوم سيقدم تقريرا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ يتضمن كل ما هو خاص بشأن قصر إلكسان باشا.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة سرعة استئناف الدراسات المتعلقة لتحويل قصر إلكسان باشا لمتحف بمحافظة أسيوط