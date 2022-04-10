حصيلة شهادة 18% تلامس نصف تريليون جنيه ببنكي الأهلي ومصر في 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

واصلت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% تحقيق ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الأحد لتلامس نصف تريليون جنيه وتسجل 499 مليار جنيه خلال أول 3 أسابيع من طرحها في بنكي الأهلي ومصر، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18% ارتفعت إلى 340 مليار بنهاية معاملات اليوم الأحد في 3 أسابيع.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18% ارتفع في نهاية تعاملات اليوم الأحد إلى 159 مليار جنيه بزيادة 8 مليارات جنيه عن حصيلة الخميس الماضي.

وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء.

وقال مسؤولو الفروع في بنكي الأهلي ومصر، إن بيع شهادة 18% للعملاء متاح من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة بعد إدراجها على النظام الإلكتروني لكل بنك.