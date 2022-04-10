تصيب الإنسان والحيوان.. فحص 5385 رأس ماشية ضد البروسيلا والسُل البقري في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة فحصت 5385 رأس ماشية ضد البروسيلا والسُل البقري، وذلك خلال شهر مارس الماضى.

أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن الحملة قامت بتحصين 2819 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 2566 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسُل أو البروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها.