صور.. محافظ الأقصر يتابع مشروع توصيل مياه الشرب للفئات الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر القائمين على مشروع توصيل مياه الشرب للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وهو مشروع شراكة بين مؤسسة كوكاكولا للتنمية المستدامة ومؤسسة أهل مصر للتنمية.

الوفد ضم معتز عبد الرحمن مدير عام شركة كوكاكولا مصر، وهالة عبد الودود رئيس قطاع العلاقات العامة، ورضوى أحمد مدير أول برامج بمؤسسة أهل مصر للتنمية، ورفيق أحمد مدير المشروع بالمؤسسة.

ومشروع توصيل المياه بالقرى الأكثر احتياجا، تم من خلاله توصيل 410 وصلات مياه منزلية بمتوسط 1845 مستفيدًا فى قرى مركزي أرمنت وإسنا بتكلفة تقارب مليون جنيه، وبصدد العمل على حالات أخرى.

قال محافظ الأقصر إن الدولة تعمل على التنمية المستدامة طبقا لأهداف ٢٠٣٠ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للشركات التى تساهم فى التنمية ، مثمنًا الأدوار التى تقوم بها المؤسسات والشركات فى أحداث تنمية جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية ، ودعا مؤسسة كوكاكولا للمساهمة فى أدوار أخرى داخل محافظة الأقصر كتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه قال مدير شركة كوكاكولا مصر أنه انطلاقاً من توجهات الدولة لدعم المناطق الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة حياة كريمة، تعاونت مؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة كوكاكولا للتنمية المستدامة بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على إتمام التعاقدات وتنفيذ وصلات مياه شرب نقية للحالات المستحقة.

حضر اللقاء اللواء محمد يحيى مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، و محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.