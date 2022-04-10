بمضبوطات بقيمة 3 مليون جنيه.. سقوط "تجار الكيف" في الإسكندرية والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 450 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي "الإسكندرية – المنوفية".

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (الإسكندرية - المنوفية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتي قسمي شرطة ثالث المنتزه - أول العامرية بالإسكندرية، ومركز شرطة (بركة السبع بالمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – هاتف محمول) ، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وضبط 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2هاتف محمول)، بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي – 4 هاتف محمول)، بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتي شمال سيناء والغربية) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3.150.000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.