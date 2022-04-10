قصف روسي يدمر مطار دنيبرو في أوكرانيا

تعرض مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، لقصف روسي جديد الأحد أدى إلى "تدميره بالكامل"، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وكتب فالنتين ريزنيتشينكو، حاكم منطقة دنيبرو على تلغرام، "هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تسقط".

وأضاف "نعمل على إحصاء الضحايا".

وسبق أن استهدف قصف روسي مطار دنيبرو في 15 مارس و دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط وتضرّر مبنى المطار.

ودنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة يمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.