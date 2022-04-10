شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون ولوبان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدلى المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية- الرئيس الحالي، المنتمي لتيار الوسط إيمانويل ماكرون والسياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، بصوتيهما في الجولة الأولى من التصويت.

وصوت ماكرون44 عاما مع زوجته، بريجيت، في منتجع "لو توكيه-باري-بلاج" الساحلي الشمالي، حيث كان في استقباله حشد من أنصاره.

وأدلت لوبان53 عاما بصوتها في مدينة "هينان-بومونت" قرب مدينة "ليل".

ووضعتها استطلاعات الرأي بعد ماكرون، على الرغم من أن الفجوة بينهما أخذت تضيق في الأسابيع الأخيرة.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين الـ12 على أغلبية مطلقة، كما هو متوقع، ستجرى جولة إعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في 24 أبريل .