ستولتنبرغ: 'الناتو' والاتحاد الاوربي مصممان على مواصلة دعم أوكرانيا

وقال ستولتنبرغ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه "تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول زيارتها الأخيرة إلى كييف ولقائها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

كذلك قال في مقابلة مع صحيفة تيليغراف البريطانية إن "الناتو" في خضم تحول جوهري ومهم للغاية يعبر عن العواقب التي خلفتها على المدى الطويل أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في شباط الماضي على أراضي أوكرانيا كانت دفعت الدول الغربية إلى إعادة التفكير في سياستها الدفاعية، لا سيما بعد أن تصاعد التوتر بين الجانبين، مذكرا بشبح الحرب العالمية الثانية.