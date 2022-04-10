ولي عهد أبوظبي: التفاعل الكبير مع "المليار وجبة" يعبر عن قيم الخير بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن التفاعل الكبير مع حملة المليار وجبة يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على تويتر: "التفاعل الكبير مع مبادرة المليار وجبة التي أطلقها أخي محمد بن راشد واستفادت منها العديد من المجتمعات، يعبر عن قيم الخير المتجذرة في مجتمع الإمارات، وهو رسالة تضامن وتكافل مع المحتاجين".

وأضاف: "بعون الله سنواصل نهجنا الإنساني الراسخ في دعم هذه المبادرة وغيرها من أجل سعادة البشرية".

وتشكل مبادرة "المليار وجبة" الحملة الإنسانية الأحدث والأكبر من نوعها استكمالاً لحملة 100 مليون وجبة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أعلن عن المبادرة لتكون أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة لمساندة الفقراء والمحتاجين حول العالم، والتي انطلقت من الإمارات إلى العالم مطلع شهر رمضان المقبل.

وأعلنت حملة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين، الأحد، حصاد أول 6 أيام.

وحققت المبادرة، التي تهتم بالفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم، ما يعادل 76 مليون وجبة بعد 6 أيام فقط على انطلاقها.

وشكّل تدفق تبرعات 45,491 ألف مساهم من الأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لمبادرة المليار وجبة عبر موقعها الإلكتروني وحسابها المصرفي والرسائل النصية ومركز الاتصال التابع عاملاً حاسماً في تحقيق هذا الرقم القياسي في مسار المبادرة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة.

وفيما تجاوز عدد الجهات المشاركة من مؤسسات وشركات على منصة الحملة 98 جهة، بدأت عمليات التوزيع مبكراً في 6 دول هي الأردن، قيرغيزستان، طاجيكستان، مصر، الهند، ولبنان.