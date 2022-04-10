شهباز شريف يقدم أوراق ترشيحه لمنصب رئيس وزراء باكستان إلى البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

قطع شهباز شريف، أولى خطواته، نحو تحقيق طموحه لرئاسة وزراء باكستان، بعد عزل البرلمان لغريمه السياسي، عمران خان.



وقال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية–جناح نواز شريف إن زعيمه السياسي المعارض شهباز شريف قدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني المقبل إلى البرلمان اليوم الأحد.

وشهباز (70 عاما)هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف. وقد قاد محاولة المعارضة في البرلمان للإطاحة بنجم الكريكيت السابق خان.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل محله بعد تصويت من المقرر إجراؤه يوم غد الإثنين.

وقالت مريم أورنجزيب المتحدثة باسم الحزب اليوم الأحد إن زعيمه شهباز سلم أوراق ترشيحه.

وسقطت حكومة خان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد جلسة استمرت 13 ساعة تضمنت تأخيرات متكررة وكلمات مطولة لنواب من حزب الإنصاف الذي يتزعمه خان.

ولم يعلق خان علنا على الإطاحة به، لكنه كان قد دعا لاحتجاجات قبل التصويت الذي أجراه البرلمان.