شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون حنيه لتنمية الأسرة الريفية بالإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك محاور لخطبة التوعوية فهناك محور العمل أساسى وجانب الأسرة والتوعية والجوانب الإيمانية، والأخلاقية، فتاريخ 21 يناير كان هناك خطبة ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها، وفى شهر فبراير مخاطر الطلاق، وكان هناك خطبة العام الماضى عن تنظيم النسل لكن كلما كان الحديث فى هذا الأمر غير مباشر أجدى من المباشر، مضيفا، :"مهم جدا فى الأعمال الدرامية الهادفة التى تخاطب الأسرة البسيطة، كما أن الائمة التى تم تدريبها تم اختيارهم من القرى والنجوع لان المشكلة أكثر حدة فى القرى والنجوع".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، مشكلة الزيادة السكانية بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأضاف، نعمل على تنمية الأسرة اقتصاديا وثقافيا وتم تخصيص 50 مليون حنيه لتنمية الأسرة الريفية فى مجال الانتاج الحيوانى بالتعاون مع وزارة التضامن ووزراة الزراعة، كما وزعنا فى شهر رمضان نصف مليون شنطة سلع غذئية للأسر الأولى رعاية ونوزع 500 طن لحوم فى الشهر.

وتابع قائلا، "نقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعمل دورات لتاهيل المعلمين فى مرحلة التعليم الاساسى، وكل شهر يتم تدريب 200 معلم، لافتا إلى اننا سنقوم بعد شهر رمضان بالتنسيق مع وزارة الصحة بعمل محاضرات للطب الوقائى والتوعية بقضايا الأسرة فى المساجد الكبرى مثل السيدة زينب وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة.