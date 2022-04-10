شكرا لقرائتكم خبر عن "نائب التنسيقية" يطالب الحكومة بتبنى دراسة "الشيوخ" حول الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتبني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن دراسة النمو السكاني وتنمية الأسرة.

وقال عزت، خلال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة، والتى تم رفعها منذ قليل، إن الدراسة المعروضة اليوم دراسة أكثر من رائعة، وأكاديمية كاملة تليق بقيمة مجلس الشيوخ الذي يعتبر العقل المفكر والقلب النابض للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدراسة أصابت بحق الهدف المرجو منها وهو الحديث عن الإنفجار السكاني والكثافة السكانية، والتي أصبحت تعاني منها الدولة وتأثير ذلك على التنمية المستدامة وارتفاع نسبة البطالة والفقر في المدن.

ودعا عزت، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتبنى هذه الدراسة الكاملة والتي جاء في نتائجها كيفية استخدام الكثافة السكانية لتنمية المجتمع ورفعة الدولة المصرية في عدة مجالات تنموية.