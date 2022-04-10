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مقتل 5 إرهابيين شمال غربي باكستان

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الدمام - شريف احمد - قُتل خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أن العملية نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب، بناء على معلومات استخباراتية بوجود تحركات لعناصر إرهابية في تلك المنطقة، مضيفة أن قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين وتبادلت معهم إطلاق النار، وقتلت خمسة منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار، ولا زال البحث جارٍ عنهم. وأشارت الشرطة إلى أن العملية أسفرت عن مصادرة أسلحة وذخيرة ودراجات نارية مسروقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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