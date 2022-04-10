اخماد حريق اندلع داخل 4 منازل سكنية في بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل أربع منازل سكنية تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الشالچية مجمع السكك ببغداد".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع انقذت عدد من المواطنين مع تقديم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي نتيجة إستنشاق الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق بالتزامن مع عمليات اخلاء الدور السكنية المجاورة تحسياً لامتداد النيران واتساع الحادث حتى تمكنت من الاخماد الكامل دون تسجيل خسائر بشرية".

وتابع انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بناء على طلب الدفاع المدني لتحديد أسباب اندلاع الحريق".