بيان جديد من مصرف الرشيد بشأن السلف الشخصية

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بأمكان الموظفين على الملاك الدائم والموطنة رواتبهم لدى المصرف التقديم على السلف الشخصية من خلال الرابط او تطبيق مصرف الرشيد".

ونوه البيان إلى "عدم وجود وسيط بين المصرف والمستفيدين".

