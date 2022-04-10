انت الان تتابع خبر بيان جديد من مصرف الرشيد بشأن السلف الشخصية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، اطلاق التطبيق الخاص بالتقديم على السلف الشخصية للموظفين والبالغة عشرة مليون دينار كحد أعلى.
وذكر اعلام المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بأمكان الموظفين على الملاك الدائم والموطنة رواتبهم لدى المصرف التقديم على السلف الشخصية من خلال الرابط او تطبيق مصرف الرشيد".
ونوه البيان إلى "عدم وجود وسيط بين المصرف والمستفيدين".
ونوه البيان إلى "عدم وجود وسيط بين المصرف والمستفيدين".