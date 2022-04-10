الصين.. تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 1351 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) السبت مقابل 1350 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 1318 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1334 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 25111 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 23815 في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638

وكانت السلطات البلدية في مدينة شنغهاي الصينية قالت إنه تم تمديد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19 على 26 مليون من سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.

وقبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، سيتعين على المسؤولين انتظار نتائج اختبارات كوفيد-19 الجماعية التي أجريت وفحص المصابين ونقلهم إلى منشآت الحجر الصحي.