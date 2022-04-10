غازبروم تؤكد ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت شركة "غازبروم" الروسية اليوم الأحد، أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف القول: "تقوم غازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقاً للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 79.6 مليون متر مكعب".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي أقل من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها غازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 109.7 مليون متر مكعب في اليوم، وكان الضخ بناء على الطلبات ليوم أمس عند 78.3 مليون متر مكعب.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا رغم الرفض الغربي لقرار موسكو بتحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل، وتجدر الإشارة إلى أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بالمليارات من اليورو.