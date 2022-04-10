سفير أوكرانيا في برلين يطلب حظر إظهار أعلام روسية.. خلال المظاهرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك، إلى حظر إظهار أعلام روسية أو أية رموز وطنية أخرى خلال مظاهرات مؤيدة لروسيا في ألمانيا.



وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب حظر ارتداء جميع الرموز الرسمية لدولة معتدية مثل العلم الروسي بموجب القانون، طالما أن روسيا تشن حرب إبادة هذه ضد الشعب الأوكراني".

وأوضح ميلنيك أنه سوف يجري "مباحثات مباشرة للغاية" عن ذلك مع الحكومة الاتحادية، وقال: "لا يمكنني على الإطلاق فهم أن الأوساط السياسية الألمانية تغض الطرف عن الأمر".

وتابع السفير الأوكراني: "عندما يتظاهر المرء بعلم روسي، فإنه يدعم بذلك تلقائيا دولة تشن حرب إبادة ضد أوكرانيا وسكاننا المدنيين".

يذكر أن عدة مدن ألمانية شهدت مواكب سيارات موالية لروسيا خلال الأيام الماضية.

وشهدت مدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا موكب سيارات طويل بكثير من الأعلام الروسية أمس السبت تحت شعار "نرفض التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية".

وطلب المتظاهرون "وقف الرسوفوبيا" وعارضوا "التمييز ضد أطفال ناطقين بالروسية في المدارس".