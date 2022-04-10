برلسكوني ينتقد "صديقه" بوتين.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، بصورة مباشرة صديقه الرئيس الروسي فلادمير بوتين على خلفية الهجوم على أوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب.



وقال برلسكوني (85 عاماً) في روما أمس السبت "لن أخفي حقيقة إنني أشعر بالاسف والذهول العميق بسبب سلوك فلادمير بوتين".

وأضاف للنواب في مؤتمر لحزبه إيطاليا إلى الأمام "لقد التقيت به منذ 20 عاماً، وكان يبدو رجلاً يتمتع بمنطق ورجل ديمقراطية وسلام".

وقال برلسكوني إنه "عندما كان رئيساً لوزراء إيطاليا، كان يأمل أن يتوجه الروس نحو أوروبا، ولكن العدوان في أوكرانيا يدفع البلاد نحو أيدي الصين، هذا أمر مؤسف للغاية".

وأضاف برلسكوني أنه "بعد أكثر من شهر من اندلاع الصراع المسلح في أوكرانيا، تم ارتكاب جرائم حرب، وروسيا لا تستطيع أن تنفى مسؤوليتها عنها".