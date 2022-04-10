شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج المشير طنطاوي يتصدر تويتر.. بعد تصديه للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أثار بث تسجيل مسرب من مسلسل "الاختيار 3" لمحمد مرسي يطالب فيه بإعلانه رئيسا تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فور إذاعته.



وظهر مرسي في تسجيل بالصوت والصورة إبان ترشحه للرئاسة المصرية في يونيو 2012، مهددا المشير الراحل محمد حسين طنطاوي بحرق جماعته الإرهابية لمصر إذا لم يصبح رئيسا.

ويعرض "الاختيار ٣" يوميا، إذ يوثق جرائم الإخوان، ويكشف عن أخطر مخططاتهم خلال العام الذي حكموا فيه قبل أن يلفظهم المصريون.

أصداء بث الحلقة الثامنة من الملحمة الدرامية "الاختيار 3" لا تزال توالى، بعد أن تصدر هاشتاج "#المشير_ طنطاوي" قائمة الأكثر تداولا في مصر بموقع تويتر، بعد ساعات من بث التسريب الذي يكشف الدور الوطني الكبير للمشير طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الكبير في الحفاظ على مصر في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، والوقوف بحزم وقوة في وجه مخططات الإخوان.

ويعود تاريخ التسجيل إلى يوم 20 يونيو/حزيران 2012 قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بأسبوع.

ويظهر في التسجيل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، بحضور اللواء عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات الحربية -آنذاك- وعضو المجلس العسكري، مع محمد مرسي.

وحذر مرسي في التسجيل، مما وصفه بـ"تغيير نتيجة الانتخابات"، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى "موجة إضرام نيران"، وهو ما رد عليه المشير طنطاوي بالتحذير من عواقبه، قائلا: "إذا حصل وجهة ما حاولت أن تضرم النار في البلد هتبقى (ستكون) مصيبة على البلد وعلينا".

وأردف المشير طنطاوي بلهجة حاسمة، مخاطبا مرسي: "خد بالك.. مفيش داعي للحاجات دي"، في إشارة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأدعى مرسي في التسجيل أن "حرق مصر"، أو "إضرام النيران في البلد" كما سماه، هو "تصرف وشعور شعبي تلقائي وليس مخطط له"، ليجيبه المشير طنطاوي بنفي قاطع: "لا في تخطيط"، فيصمت مرسي.

وأثار التسريب موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حفاوة شديدة واعتزاز من رواد تلك المواقع للمشير طنطاوي فيما يشبه مظاهرة حب له.

وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب المصري عبر حسابه على تويتر : "المشير طنطاوي سيظل حيًا في وجدان هذا الوطن كأحد أبنائه المخلصين".

كما دعا الفنان المصري صلاح عبدالله، للمشير قائلا عبر تويتر : "في هذه اللحظات الطيبة المباركة أسألكم الفاتحة والدعاء للرجل الذي كان إختياره الأساسي والوحيد مصر".

وعقب الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكايه المذاع على قناة ام بي سي مصر 2ـ ، قائلا: "رأينا المشير طنطاوي صوت وصورة في لحظة مواجهة مع مرسي.. كان قويا وواضحا وحائط صد.. وجيشنا قوي بقوة الشعب".

وتابع أن "الجيش المصري كان قويا بقيادته وجنوده ورؤيته وإدراكه الواعي للأمور على أرض الواقع".

ورحل المشير طنطاوي الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، عن عمر يناهز 85 عاما.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة المشير طنطاوى، واصفة إياه بأنه "ابن من أبنائها وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

والمشير طنطاوي من مواليد 31 أكتوبر/تشرين الأول 1935 وتخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو/تموز 2012، وأحيل للتقاعد في 12 أغسطس/آب 2012 إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية.